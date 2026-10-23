Carrick: “Presentarsi in quel modo a Como è stato inaccettabile. Abbiamo smarrito la strada, ma la ritroveremo”

23/10/2026 | 15:06:24

Le parole di Michael Carrick in conferenza stampa, riguardo al momento del Manchester United: “Credo che ultimamente non stiamo attraversando un buon periodo. Ne sono pienamente consapevole, così come della situazione che stiamo vivendo. La scorsa stagione abbiamo avuto cinque mesi di relativo successo, un periodo in cui ero soddisfatto di molti aspetti del nostro gioco e di ciò che stavamo costruendo come squadra. Ultimamente, però, non siamo stati all’altezza. Stiamo attraversando una fase che non ci soddisfa affatto. Mercoledì è stata una serata negativa, per molte ragioni. Ha fatto molto male; vedere come si è svolta la partita è stato doloroso sotto diversi punti di vista. Giocare in quel modo, presentarsi in quel modo è stato davvero inaccettabile. Il mio compito è mandare in campo una squadra che rappresenti degnamente questo club e i suoi tifosi; una squadra di cui possano andare fieri, che rispecchi un’identità chiara. Nelle ultime partite ci siamo allontanati da questo principio: ne sono perfettamente consapevole e sto intervenendo per rimediare. È fondamentale che tutti ne prendano atto; io, per primo, ne sono consapevole. Le fondamenta di questo club e i suoi valori sono stati costruiti nel corso di molti, molti anni. Li comprendo appieno e li faccio miei. Si basano sull’umiltà, sul duro lavoro e sull’orgoglio di onorare tali valori. Questo club possiede una grande resilienza… Il Manchester United è, e sempre sarà, più grande di qualsiasi singolo individuo. Abbiamo smarrito la strada, ma la ritroveremo”.

Foto: sito Manchester United

