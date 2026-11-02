Carrick in conferenza stampa: “Non penso al futuro, non vedo l’ora arrivi domani”

02/11/2026 | 15:02:19

Michael Carrick presenta Manchester United-Roma, gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, in programma domani sera alle 21:00 a Old Trafford. Il tecnico dei Red Devils è intervenuto oggi in conferenza stampa al fianco di Kobbie Mainoo, affrontando diversi temi alla vigilia della sfida contro i giallorossi. Il tecnico ha parlato anche di Dorgu ex Lecce. “È fantastico, davvero fantastico riaverlo con noi. Ha lavorato duramente per tornare ad allenarsi con il gruppo. Tuttavia, domani non sarà a disposizione. Vedremo come progredirà nel corso della settimana. In ogni caso, è davvero bello riaverlo con noi”. Ha commentato anche le voci sul futuro. “Non penso al futuro, non vedo l’ora arrivi domani”. Carrick vuole concentrarsi esclusivamente sulla partita contro la Roma, un appuntamento importante per provare a rilanciare il Manchester United dopo le recenti difficoltà. Ha lasciato spazio anche ai ricordi della notte del 7-1. “Notte magica”. Il tecnico ha ricordato così la storica vittoria del Manchester United contro i giallorossi, un risultato rimasto nella memoria dei tifosi inglesi e che rappresenta uno dei precedenti più significativi tra le due squadre.

foto: sito Manchester United