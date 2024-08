Carragher sul Chelsea: “Hanno 40 giocatori, entrano tutti negli spogliatoi?”

Il numero di giocatori che compongono la rosa del Chelsea continua a far discutere. Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha affrontato il tema dei recenti acquisti di Pedro Neto e João Félix da parte dei Blues, chiedendosi quanto possano portare in termini di qualità alla squadra di Maresca: “Il Chelsea deve smettere di comprare giocatori e i giocatori devono smettere di firmare per il Chelsea. Se fossi ancora un calciatore, l’unico motivo che mi porterebbe a firmare è il contratto di 7 anni che porta tanti soldi, non il progetto. Sono soldi garantiti. Ai giovani dico ‘Valorizzatevi come giocatori Firmate un contratto quadriennale e quando rinnoverete lo stipendio aumenterà comunque'”

Poi ha proseguito: “Non è una squadra giovane né entusiasmante. Hanno comprato João Félix, vero? Ditemi dove giocherà. Hanno preso Pedro Neto, dove giocherà? Il Chelsea ha già Cole Palmer… C’è bisogno di competizione interna ma in ogni squadra in cui ho giocato c’erano sempre 7 o 8 giocatori che sapevano che avrebbero giocato ogni settimana, e poi ce ne sono 6 o 7 che lottano per tre posti e altri 6 o 7 che lottano per altri 3 posti. Sai che sono opzioni in termini di rotazione. Mi chiedete dove giocherà João Félix? Io mi chiedo: se hai 40 giocatori, come enteranno tutti nello spogliatoio? Come saranno organizzate le sessioni di allenamento?”.

Foto: Instagram Chelsea