Carragher su PSG-Liverpool: “È stata una delle più grandi rapine nella storia del calcio”

Ventisette tiri e 70% del possesso palla per il Paris Saint-Germain, due tiri del Liverpool. Una partita che, a guardare i dati, avrebbe un solo epilogo possibile: la vittoria del PSG. Ma così non è stato, con gli inglesi che hanno beffato per 1-0 i parigini con la rete di Elliot all’88’. L’andazzo della partita di Parigi non è sfuggito ad un grande ex del Liverpool, Jamie Carragher, che dagli studi di Golazo della CBS ha espresso tutta la sua incredulità per questa vittoria inaspettata della squadra di Slot: “È stata una delle più grandi rapine nella storia del calcio. Non riesco a credere ai miei occhi. Il PSG è stato incredibile, ha calpestato il Liverpool”.

Inevitabile commentare la grande prestazione di Alisson nella porta dei Reds: “L’ultima volta che il Liverpool ha vinto la Champions League, Alisson ha fatto una parata contro il Napoli nell’ultima partita del girone. Il Liverpool sarebbe stato eliminato senza quella parata. È stato un momento cruciale. Stasera, non è stata solo una parata, è stata probabilmente la più grande prestazione della sua carriera, almeno con la maglia del Liverpool. E se il Liverpool vincesse questa Champions League, il che è del tutto possibile perché sono molto meglio di quello che abbiamo visto stasera, ricorderemo quella prestazione di Alisson per molti anni a venire”.

Foto: Instagram Liverpool