Carragher: “L’Aston Villa non sarà mai lo United, è una squadra inferiore”. E il presidente dei Villans avvia un’azione legale

31/10/2026 | 10:12:53

Scontro totale fra Jamie Carragher, storico difensore del Liverpool e oggi opinionista, e il presidente dell’Aston Villa Nassef Sawiris. Infatti, l’ex giocatore, al podcast Stick to Football, ha espresso il suo parere circa la possibilità che il Manchester United convinca, nel corso di questa stagione, Unai Emery ad accettare la panchina, nonostante sia legato con l’Aston Villa: “I tifosi dovrebbero stare zitti. L’Aston Villa non sarà mai il Manchester United. Nel calcio esiste una catena, che piaccia o no. Il Real Madrid si prenderà il miglior giocatore del Man Utd, come fatto con Ronaldo, e lo United lo sostituirà con un giocatore di una squadra inferiore come il Villa”. Non si è fatta attendere la risposta del presidente del club di Birmingham: “L’Aston Villa avvierà un’azione legale contro Jamie Carragher per i suoi insulti inaccettabili nei confronti del club e dei suoi tifosi”.

Foto: Mundo Deportivo