Carnevali su Vlahovic: “Non inseguiamo nessuno, io non l’ho mai incontrato”

30/07/2026 | 21:06:36

Giovanni Carnevali, dirigente della Juventus, a margine di un evento alla Stampa, ha parlato anche della situazione di Dusan Vlahovic.

Le sue parole: “Non l’ho mai incontrato, so che la Juve gli aveva fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice. Non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti ma, ripeto, lui non l’ho mai incontrato”.

Foto: Instagram Juventus