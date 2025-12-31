Carnevali: “Muharemovic? Approcci di Inter e Bologna, magari interessa anche alla Juve”

31/12/2025 | 11:05:13

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha fatto il punto a Tuttosport sul mercato dei neroverdi e in particolare su Muharemovic: “Non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto. Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic. Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà…”.

foto X Sassuolo