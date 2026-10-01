Carnevali: “Mai cercato Conte, magari ci fossero altri tecnici come Spalletti. Vogliamo giocatori italiani”

01/10/2026 | 18:18:40

Le parole di Giovanni Carnevali al Festival dello Sport: “La mia idea è quella di portare giocatori italiani. Non è facile, il mercato internazionale è ampio. La Juve ha bisogno di giocatori forti e la voglia è quella di inserirli, anche giovani. Abbiamo anche la Next Gen con dei ragazzi interessanti magari per portarli con noi o fargli fare un percorso con altri club. Bisogna fare attenzione a non andare a prendere stranieri di basso livello. on Alajbegovic abbiamo pensato ‘Speriamo di non aver sbagliato’: è giovane e di prospettiva, e noi dobbiamo puntare su questi. Abbiamo bisogno di giocatori che un domani saranno rivendibili a 70/80 milioni. Non siamo competitivi con il mercato della Champions. Spalletti? Non ha bisogno di essere difeso da me. Credo che nei momenti difficili come la sconfitta con il Sassuolo si è scatenato tutto contro Spalletti, ma io so che allenatore straordinario è, capace e che insegna. Se veniste a vedere i suoi allenamenti rimarreste a bocca aperta. Poi ognuno ha il suo carattere, ma ha una grande voglia. Abbiamo voglia di crescere e lavorare insieme. Magari avessimo allenatori come Spalletti nel nostro campionato. “Conte è un amico, so che è un allenatore top, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato. Oggi dobbiamo cercare di dare continuità. In questi anni alla Juve ci sono stati troppi cambiamenti. Non costruisci nulla senza una base importante. Spalletti ha anche uno staff molto preparato, a cui io do molta attenzione. In questo lavoro tante volte è difficile digerire una sconfitta, ma ci stiamo lavorando. Conte è gradito a tanti, ma penso anche Spalletti. Le parole non contano un tubo”.

foto x juve