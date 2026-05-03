Carnevali: “Koné? Non ho parlato con Inter e Milan, ma può nascere un derby sul mercato”
03/05/2026 | 15:09:15
Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di mercato a DAZN: “Non ho parlato assolutamente né con il Milan e né con l’Inter di Koné. Vero che abbiamo qualche richiesta da altri club, soprattutto all’estero. Koné è un giocatore internazionale, di grande valore, che sta dimostrando le sue capacità. Poi può anche starci che possa nascere un derby di mercato milanese, l’importante è pensare di trovare la soluzione migliore per lui e, allo stesso tempo, per noi. Grosso? Da noi può ancora crescere”.
