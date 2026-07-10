Carnevali: “Kessie, Diaz e Theo? Non possono far parte della costruzione di questa Juve. Nessun incontro con Vlahovic”

10/07/2026 | 16:31:26

Giovanni Carnevali ha parlato a Sportmediaset delle possibili mosse di mercato della Juventus: “I nomi di Kessie, Brahim Diaz e Theo Hernandez? No, non c’è di vero perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po’ i costi, vediamo che oggi non possono entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po’ la costruzione di questa società. Berardi? Berardi è la bandiera del Sassuolo ha sempre dimostrato in tutti questi anni di voler rimanere a Sassuolo poi sarà la società Sassuolo oggi che deciderà cosa vuol fare del di Berardi. Io devo occuparmi della Juventus ed è già è una bella soddisfazione per me. Vlahovic? Mi è stato chiesto se abbiamo avuto incontri con lui. Non ho mai avuto incontri con Vlahovic, porta aperta o chiusa non significa niente e non serve a tanto. Se ci dovessero essere delle opportunità le ascoltiamo. Dibu Martinez? Sta giocando i Mondiali, dobbiamo aspettare, ci sono tante situazioni e dobbiamo stare attenti su ogni situazione”.

foto x juve