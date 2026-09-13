Carnevali: ” Bello tornare al Mapei, tredici anni in un club non si dimenticano. Abbiamo una coppia d’attacco di grande qualità”

13/09/2026 | 20:40:04

L’amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Bello tornare qui, perché tredici anni in un club non si dimenticano facilmente. Bello rivedere tante persone e molti amici, qui c’è stato un percorso ampio e non solo sportivo. Però bisogna pensare alla partita che è ancora più importante. Spalletti dice che oggi mi avrebbe schierato volentieri? Il mister oltre a essere forte è anche simpatico, quello che occorre è mettere in campo una formazione con giocatori che possono fare dei gol. Sappiamo che sarà una partita difficile, perché il Sassuolo è una buona squadra. Dovremo essere ben concentrati, perché l’obiettivo è portare a casa il massimo risultato. Abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva con le varie difficoltà che ci possono essere state in questo periodo, credo che abbiamo una rosa importante, buona. Gli impegni sono tanti, la coppia d’attacco credo sia di grande qualità. Poi starà al mister metterli in campo”.

Foto: X Juve