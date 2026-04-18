Carnesecchi: “Non ho dormito una settimana dopo la Juve. Ho dimostrato che ci sono ancora”

18/04/2026 | 23:10:55

Carnesecchi ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio di Roma: “Non ho dormito per una settimana, quindi penso che stasera mi farò una bella dormita perché sabato scorso sono rimasto veramente male, mi sento di aver offeso i miei compagni e di averli delusi, quindi avevo bisogno di una prestazione così per dimostrare a me stesso che comunque ci sono ancora, quindi siamo in corsa, adesso punto a punto stiamo in corsa, quindi siamo dentro, vediamo come vanno le prossime partite, sicuramente siamo quelli con il calendario magari più difficile. Ora, in questo momento, giocare contro qualsiasi squadra è difficile perché si devono salvare oppure devono andare a raggiungere gli obiettivi”.

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