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Cardinale: “Seguiamo Amorim da anni. Il suo calcio offensivo si sposa con la filosofia del club”

16/06/2026 | 18:33:57

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Nel comunicato di ufficializzazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, ha parlato anche Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners.
Le sue parole: “Seguiamo Rúben Amorim da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”.
Foto: Instagram Milan