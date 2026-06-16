Cardinale: “Seguiamo Amorim da anni. Il suo calcio offensivo si sposa con la filosofia del club”

16/06/2026 | 18:33:57

Nel comunicato di ufficializzazione di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, ha parlato anche Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners.

Le sue parole: “Seguiamo Rúben Amorim da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito. Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”.

Foto: Instagram Milan