Cardinale presenta Amorim: “Avete visto quante cose sono cambiate nell’ultimo mese. L’obiettivo è riportare il Milan al suo glorioso passato”

08/07/2026 | 15:11:27

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, ha preso la parola durante la conferenza di presentazione di Ruben Amorim. Queste le sue parole:

“Buon pomeriggio a tutti. Presentiamo il nuovo allenatore. Avete visto quante cose sono cambiate nell’arco dell’ultimo mese. L’obiettivo era rivedere la nostra organizzazione. Per la prima volta da quando sono proprietario ci saranno molte novità. Il primo punto è stato guardare al meglio sul ruolo dell’allenatore. Quando guardo all’élite del calcio vedo un rapporto incrociato tra allenatore, proprietà e management. Abbiamo fatto sei mesi di meeting concentrati in un mese, ho incontrato persone straordinarie. Vogliamo ricostruire, rivedere rafforzare questi rapporti. L’obiettivo è riportare il Milan al suo glorioso passato. Noi giochiamo per vincere. Questo deve essere il nostro stile, un calcio offensivo, bello da vedere, un calcio eccitante. Vorrei creare questo. Dietro di me c’è tutto un team che sta lavorando a questo obiettivo. Abbiamo un team di grande profondità, è questa la parola giusta. Ho preso le mie migliori persone e le ho portate nella casa del Milan. Ora parola a Ruben”.

Foto: X Cardinale