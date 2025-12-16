Carabao Cup, il Chelsea è la prima semifinalista: battuto il Cardiff 3-1

16/12/2025 | 23:21:50

Il Chelsea è la prima semifinalista della Carabao Cup. Battuto il Cardiff 3-1. Decidono le reti di Garnacho (doppietta) e di Neto, mentre il gol del provvisorio e illusorio 1-1 dei padroni di casa è stato firmato da Turnball. Domani scenderanno in campo Manchester City e Newcastle, impegnati rispettivamente contro Brentford e Fulham, mentre martedì prossimo toccherà all’Arsenal chiudere il quadro dei quarti di finale.

Foto: Instagram Chelsea