Caprile portiere top e un futuro assicurato tra le big

26/10/2025 | 17:43:55

Elia Caprile ha dimostrato ancora una volta di essere un grande portiere. Anche a Verona parate incredibili, fondamentali per tenere a galla il Cagliari prima della rimonta finale che ha consentito di conquistare un pareggio quasi insperato. Il presidente Giulini lo aveva riscattato dal Napoli per otto milioni e la prospettiva era quella di cederlo, ma soltanto in caso di un’offerta faraonica come il club sardo aveva fatto nel caso di Piccoli passato alla Fiorentina. Ma per Caprile il Cagliari aveva chiesto non meno di 15-18 milioni per aprire al trasferimento, nessuno si è materializzato e Giulini è stato felice di trattenerlo e di metterlo a disposizione di Pisacane. Il rendimento è impressionante, non trascorre giornata di campionato senza grandi performance con una regolarità invidiabile. Caprile ha compiuto 24 anni un paio di mesi fa, il suo salto di qualità è soltanto rinviato: qualche big ha già messo gli occhi addosso a un portiere destinato a essere protagonista nelle prossime sessioni di calciomercato.

Foto: Instagram Cagliari.

