Caprile: “Il mio sogno era poter giocare al Maradona. E ho avuto la fortuna di realizzarlo”

Un legame indissolubile. Quello fra Elia Caprile e Napoli. Il portiere del Cagliari, arrivato in rossoblù proprio dai partenopei, ha parlato ai microfoni del canale YouTube ufficiale della Lega di Serie A, proprio dell’emozione nel giocare al Maradona: “Mio papà è di Napoli quindi giocarci è stato il coronamento di un sogno. Le emozioni del debutto sono state tanto, il mio sogno era poter giocare una partita al Maradona con i miei genitori lì e ho avuto la fortuna di realizzarlo. Nonostante abbia vestito la maglia azzurra per soli sei mesi quelle emozioni me le porterò dentro sempre”.

Foto: Instagram Cagliari