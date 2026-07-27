Caprile: “Ho 25 anni, sogno la Nazionale. Ma dipenderà dal mio rendimento a Cagliari”

28/07/2026 | 00:05:14

Il portiere del Cagliari, Elia Caprile, ha parlato ai canali ufficiali del club sardo.

Le sue parole: “Ho 25 anni e sento di avere ancora tantissimo da imparare, sia dentro sia fuori dal campo. So che molti compagni mi osservano e che tante persone si rivedono in me, anche per il senso di appartenenza che cerco di trasmettere. Di questo vado fiero, ma sono consapevole che non si smette mai di imparare. Voglio continuare ad ampliare i miei orizzonti e migliorare sotto ogni aspetto. La Nazionale è il sogno di ogni bambino e io ho avuto la fortuna di realizzarlo. Adesso non voglio perdere questa opportunità. So però che tutto passa da quello che farò con il Cagliari: se riuscirò a fare bene qui, avrò anche la possibilità di essere nuovamente convocato”.

Foto: Instagram Cagliari