Capello al veleno: “Mancini? Incredibile possa tornare dopo ciò che di grave ha fatto. Pirlo? Mi piaceva”

28/07/2026 | 09:59:53

L’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, con un passato anche da CT alla guida della Russia e dell’Inghilterra, Fabio Capello, ha dato la propria opinione in merito al caos generatosi in FIGC in seguito alle dimissioni di Maldini e Leonardo.

Ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Mancini? Mi sembra incredibile che possa tornare dopo averla lasciata in quel modo. Non discuto la bravura di Mancini, ma quello che ha fatto per me è molto grave”.

Sulle dimissioni di Maldini e Leonardo: “Me lo aspettavo. Dopo aver promesso loro tanto, si sono sentiti usati. Sì, hanno caratteri forti, ma non credo avessero bisogno di essere protagonisti: avevano accettato dopo essere stati assicurati sull’indipendenza delle scelte, quindi conoscendoli mi sembrano normalissime le dimissioni.

Su Pirlo: “A me piaceva, era un’idea nuova: solo cercando vie nuove si può far qualcosa di diverso, altrimenti si torna indietro. Hanno cercato queste altre vie, adesso si prende la scorciatoia per tornare sulla stessa strada”.

Su come ripartire, ancora una volta: “Dall’Italia che deve fare qualcosa di italiano, senza andare a copiare nessuno perché non siamo capaci. Però c’è un aspetto molto importante. Quello che era il programma, che probabilmente avevano previsto Leonardo e Maldini quando parlavano di un orizzonte di 8-10 anni, era la cosa più giusta. Cominciando a non prevedere le classifiche nella scuola calcio, vietando fino ai 14-15 anni di fare tattica. E chi non è capace di allenare, che non faccia l’allenatore. Serve riproporre la libertà di pensiero e di gioco ai ragazzi”.

Foto: X Capello