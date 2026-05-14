Caos derby, la Curva Sud prende posizione: “Se la gara sarà lunedì i gruppi organizzati non entreranno”

14/05/2026 | 11:29:44

Sono ore concitate per capire la data e l’ora del derby di Roma, dopo la querelle tra la Lega Serie A e il Prefetto di Roma per orario e data del derny della Capitale.

Entra in gamba tesa nella vicenda la Curva Sud della Roma, che ha diramato il seguente comunicato: “AS Roma – SS Lazio. A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato.

La prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde ed evitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa. Avanti romanisti. Curva Sud”.

Foto: X Roma