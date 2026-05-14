Caos derby, il gov. Regione Lazio: “Penso tutto il male possibile della Lega. Non si sostituiscano a chi si occupa di sicurezza”

14/05/2026 | 11:35:25

Continuano le polemiche in merito al caos delle date del derby di Roma. Il Governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, sulla possibilità di far giocare lunedì prossimo il derby della Capitale tra Roma e Lazio.

Le sue parole: “Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega calcio, che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario. Penso tutto il male possibile della Lega. Dimostra tutto il suo egoismo e la sua incapacità di programmazione. Non si può rischiare, non si può scommettere sulla pelle di una città. È una questione imperdonabile: la Lega non si sostituisca a chi si occupa di sicurezza”.

Foto: sito Roma