Candido Costa rivela: “Al Porto giocavo pochissimo e Mourinho mi disse che ero mentalmente ritardato”

Candido Costa, ex calciatore del Porto, ha parla ai microfoni del canale ufficiale del club lusitano rivelando un retroscena con José Mourinho, suo allenatore in passato: “Sono stato stupido. Ero molto amato dai fan, ho avuto questo privilegio. E ho avuto un ruolo importante nell’U21 portoghese, ma ho giocato pochissimo al Porto. Quindi ho incontrato Mourinho e gli ho detto di farmi andare via. Ha detto: ‘Puoi solo essere ritardato mentalmente’. Io volevo giocare perché avevo disputato due buone stagioni al Porto e ho pensato che fosse un momento decisivo per la mia carriera. Alla fine me ne sono andato e quando sono tornato Mourinho era già andato al Chelsea”.

Foto: Marca