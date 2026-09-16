Canada, Davies salta le amichevoli per la luna di miele. Il CT Marsch: “Avremo bisogno di lui per partite più importanti”

16/09/2026 | 18:33:39

Il giocatore più rappresentativo della Nazionale canadese, Alphonso Davies, salterà le amichevoli contro Cile, Perù e USA per un motivo singolare. Infatti, il terzino sinistro del Bayern Monaco ha scelto di sposarsi poco dopo l’eliminazione dagli scorsi Mondiali, programmando la luna di miele con la propria moglie durante la sosta per le nazionali. Il CT Jesse Marsch ha condiviso la scelta del suo giocatore migliore: “Alphonso voleva essere qui, e noi volevamo che facesse parte di questo corso. Ma si è sposato poco dopo la Coppa del Mondo e abbiamo concordato che andasse in luna di miele durante la sosta. Ho pensato fosse importante che potesse prima godersi la luna di miele e allo stesso tempo lavorare sulla sua condizione fisica e sulla sua forma. Sta giocando benissimo al momento, sembra molto in forma e si sente a suo agio. Era importante per noi assicurarci che si preparasse al meglio per il periodo di novembre – quando avremo bisogno di lui per le partite importanti – così come per marzo e per tutto il ciclo successivo, così da essere sempre pronto a mettersi completamente al servizio della nazionale”.

Foto: Instagram Davies