Cambiaghi: “Italiano mi dà tranquillità, sa farci esprimere al meglio. Battendo il Napoli abbiamo dimostrato che al Dall’Ara è tosta per tutti”

18/11/2025 | 11:23:24

L’esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Siamo uniti e ci vogliamo bene, c’è davvero una coesione quasi famigliare. In campo giochiamo un calcio che diverte, intensità alta, tutto alla ricerca del risultato, sempre e con tutti. Ci divertiamo molto anche noi e le cose vengono pure meglio. Il Bologna? Italiano mi ha voluto, atteso e migliorato. Dal minuto uno ho sempre pensato che il suo gioco facesse per me. Poi l’anno scorso mi ruppi il ginocchio e non è stato facile, ma mi ha insegnato anche ad attaccare meglio la porta. Italiano mi dà tranquillità, sa farci esprimere al meglio, dice che noi dobbiamo essere non solo ali, ma veri attaccanti e che se non facciamo goal noi si fa dura. Scudetto? No, dai. Troppo… Oh, poi se arriva lo prendo: il calcio è strano. Non sono scaramantico, ma realista. Noi dobbiamo continuare a fare della nostra casa il solito luogo sicuro e vivere tutto quel che di bello c’è. Battendo il Napoli abbiamo dimostrato che al Dall’Ara è tosta per tutti, di essere attenti, saper sfruttare i momenti e tenere un risultato anche contro squadre più forti. Il debutto in Nazionale? Non ho toccato palla ma non importa. Ero felice e concentrato.Mi sono ripetuto “È tutto vero Nic”. Italiano mi ha detto: “Avrei pagato per poter vivere un’emozione”. Anche a lui devo qualcosa. Il mio sogno adesso? La Champions. L’anno scorso non entrai in lista per il brutto infortunio al ginocchio: vorrei tornarci, conoscerla, canticchiare quella canzoncina”.

Foto: X Bologna