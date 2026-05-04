Camavinga e gli attacchi dopo il Bayern: “Ho dovuto staccare i social, episodio che mi ha toccato”

04/05/2026 | 13:20:02

Camavinga ha parlato a Canal + delle polemiche che lo hanno travolto dopo la doppia sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, in particolare del ritorno quando venne espulso nel finale di gara: “È stato un episodio che mi ha toccato. Non me lo aspettavo. Senza social si sta meglio, è stata la cosa giusta da fare. Il calcio a volte è ingrato: si dimenticano dieci buone partite per un singolo episodio. I miei compagni mi sono stati vicini, mi hanno detto che si è trattato anche di un errore arbitrale”.

foto insta camavinga