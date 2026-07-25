Camarda, doppietta in amichevole contro il Celtic: “Il mister mi sta dando tanta fiducia”

25/07/2026 | 20:33:15

Il Milan ha pareggiato 2-2 in amichevole contro il Celtic Glasgow, grazie a una doppietta di Camarda.

L’attaccante ha così parlato a Sky a fine gara: “Sono molto contento, il mister mi sta dando tanta fiducia insieme a tuto lo staff. Mi stanno parlando tanto sui movimenti che vogliono, a me e a tutta la squadra. Piano piano in allenamento stiamo mettendo dentro i concetti che chiede: ci vuole del tempo. Siamo a sua disposizione e ce la stiamo mettendo tutta per fare quello che vuole”.

Foto: sito Milan