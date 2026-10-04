Camarda: “Al Milan gioco poco? Aspetto il mio momento. Cisse è fortissimo”

04/10/2026 | 16:25:00

Intervistato da Rai Sport, Francesco Camarda ha parlato dell’esperienza con l’Italia U21: “Baldini? Il mister è una persona speciale per me, ma per tutto il gruppo. Ci dà tanti insegnamenti a livello di vita personale, perché comunque ha tanta esperienza non solo da allenatore, ma anche come persona. Ci vuole bene e noi gliene vogliamo altrettanto, lo seguiamo, lo stimiamo e io personalmente per lui farei la guerra, mi butterei dappertutto. Cisse? Alpha è un giocatore veramente forte, è un mio amico e sono veramente contento per lui, se lo merita, anche perché è un ragazzo serio che si impegna molto. Sono molto contento per quello che sta facendo e per quello che ha fatto, e sono convinto che continuerà a far bene. Al Milan gioco poco? Io aspetto solo il mio momento e sfrutto queste partite con l’Under 21 prima di tutto per far bene con l’Under 21, perché ci tengo molto alla Nazionale e tutti noi ci teniamo molto a qualificarci all’Europeo, e poi anche per una questione personale”.

Foto: Sito Milan