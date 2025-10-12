Calhanoglu: “Sono felice all’Inter. Mercato? Non è cambiato niente”

12/10/2025 | 11:15:35

Hakan Calhanoglu ha parlato dal ritiro della Turchia, commentando anche il suo momento con l‘Inter: “Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me, non è mai successo niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo” le parole a Sport Mediaset.

Foto: Instagram Inter