Calhanoglu si allena a parte con la Turchia. Solo corsa per Hakan e Demiral

30/03/2026 | 13:30:29

Il capitano Hakan Calhanoglu non ha partecipato all’allenamento della Turchia nelle ultime ore e, insieme a Merih Demiral, ha effettuato soltanto una corsa leggera. È stato riferito che, a scopo precauzionale, il periodo di riposo di Hakan Çalhanoğlu è stato prolungato e che è stato inserito in un programma di allenamento personalizzato, ma che sarà comunque in campo nella partita contro il Kosovo. Lo riporta Sabah.

Foto: Instagram Inter