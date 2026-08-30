Calhanoglu: “Era importante vincere, ora miglioriamo la condizione”

30/08/2026 | 23:26:07

Hakan Calhanoglu ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Cagliari: “Da quando gioco in Serie A nessuno ha mai segnato così tanto dalla distanza e in Europa ha fatto meglio solo Mbappé? Ah beh, lui è veramente forte- ha aggiunto il giocatore nerazzurro -sono contento perché sono numeri importanti per la carriera e le statistiche. Sì, sono contento. Il segreto è lavorare, credere in quello che ho dentro e continuare così per dare gioia ai nostri tifosi. L’importante è vincere da squadra e il resto arriva da sé. L’importante è vincere, le prossime saranno difficili, ma c’è tempo di analizzare quello che verrà. Piano piano miglioriamo di condizione e anche quello conta”.

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