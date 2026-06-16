Calhanoglu carica la Turchia: “Contro l’Australia non siamo scesi in campo. Abbiamo un debito da ripagare”

16/06/2026 | 19:45:04

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, leader della Nazionale della Turchia, ha parlato ai compagni di squadra, tenendo un discorso dopo la disfatta all’esordio dei Mondiali contro l’Australia.

Fanatik riporta il discorso del nerazzurro ai compagni: “Quelli scesi in campo non eravamo noi. Soprattutto, siamo stati noi a deludere queste persone. Ripagheremo il nostro debito battendo il Paraguay”.

Foto: twitter personale