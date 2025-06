Calafiori: “Al Bologna all’inizio non servivo a molto, poi non sono uscito dal campo. L’Arsenal…”

01/06/2025 | 22:40:27

Intervistato da Sky Sport, Calafiori ha ricordato il suo passato al Bologna: “Non servivo a molto, forse a livello numerico per essere più coperti dietro, ma terzini li avevano, centrali li avevano, forse poteva servire un mezzo centrale mancino dietro ma io avevo fatto solo due mesi a Basilea da centrale mancino. E invece poi appena arrivato ho avuto un bel feeling con il mister, mi ha rassicurato dicendomi che avrei avuto le mie occasioni anche come centrale. E poi succede che Lucumí si fa male, si stira il quadricipite, e da lì ho cominciato. Anche lì non benissimo, contro il Cagliari appena entrato causo rigore, ma dalla partita dopo poi non ho più lasciato il campo e ho giocato una partita dopo l’altra. E niente, una stagione che si commenta da sé”. Sulla chiamata dell’Arsenal: “Non penso di aver sbagliato a venire qui. Io ambivo al mio sogno, un altro dei miei sogni era giocare in Premier ma anche come una sfida personale perché gli italiani in Premier hanno sempre fatto fatica, sono sempre stati in pochi quindi volevo superare questo. Poi quando ti chiama l’Arsenal come fai a dire di no?”

Foto: Instagram Calafiori