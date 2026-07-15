Calabro: “L’obiettivo è il Padova in Serie A. Ma con calma”

15/07/2026 | 10:08:55

Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato Antonio Calabro, allenatore del Padova.

Le sue parole: “Gomez non è più nel progetto societario, volevamo ringiovanire una squadra che è stata la seconda per età media l’anno scorso. Il Papu l’ho conosciuto, ma abbiamo parlato solo di Gasperini. La società non mi ha chiesto la Serie A subito, ma è un traguardo che abbiamo in testa. Con i modi e i tempi giusti però, migliorando in tante cose. Il presidente Banzato vuole andarci per rimanerci, non per essere una meteora. – prosegue Calabro – Qui non c’è paura a manifestare le ambizioni, ma c’è la lucidità per inseguirle. Il direttore Mirabelli trasmette benissimo questa mentalità agli altri”.

Foto: sito Viterbese