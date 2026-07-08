Cairo: “Vendita del Torino? E’ un nulla di fatto. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte”

08/07/2026 | 13:16:27

Urbano Cairo torna a parlare della possibilità di vendita del Torino. Il patron granata nella sua conferenza di presentazione dei palinsesti di LA7 per la prossima stagione ha risposto ad una domanda dell’Ansa affermando di non aver ricevuto offerte per l’acquisto del club: “Non ho ricevuto offerte per il Torino. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte. E’ un nulla di fatto. L’offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società”. Lo ha detto il patron del Torino Urbano Cairo, rispondendo ad una domanda sulla possibile cessione della squadra granata“.

Foto: Instagram Cairo