Cairo: “Stimo Malagò. Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta”

22/07/2026 | 15:28:06

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato durante la nona edizione del Festival dello Sport. Queste le sue parole su Malagò:

“C’è un nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del Coni. Ha scelto un grande come Paolo Maldini che lavorerà in sinergia con Leonardo. Per il ct c’è un tentativo di altissimo profilo come Guardiola. Questa è una cosa importante non perché ci sarà di sicuro un grande ct, ma perché questa mossa va nell’ottica di una rifondazione del calcio, partendo dal livello giovanile. Nel Torino eravamo squadre straordinarie a livello di giovani negli anni ’80-’90 con Vatta e Bonetto alla guida del vivaio. Dal 2021 con Ludergnani a capo delle giovanili, pensiamo molto ai più giovani: non solo alla Primavera, ma anche e soprattutto all’Under 13 e 14. La Spagna ha fatto tanto con i giovani e ha conquistato in questi anni una serie di trionfi in Europa e nel mondo. Questa riforma dobbiamo farla anche noi con il Club Italia. Se arriva un grande ct bene, perché può organizzare tutta la filiera. Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica. Fino ad adesso questa sinergia non c’è stata. Vedo proprietari che vogliono fare lo stadio ma poi non ci riescono. Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene”.

Foto: X Torino