Cairo: “Nessuno è mai arrivato con 100 milioni per Belotti. Dall’Italia ne rifiutai circa la metà”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo è intervenuto in un’intervista a Le Fonti Tv, dove ha svelato un particolare su Belotti: “Nel 2017 noi fissammo la clausola a 100 milioni se qualche società dall’estero fosse venuta per prenderlo: nessuno è arrivato con 100 milioni, qualcuno è arrivato dall’Italia con valori molto più bassi, circa la metà. Io mi ero impegnato con i tifosi a venderlo solo per 100 milioni e allora lo tenni. Peraltro sono contento di averlo tenuto, è un ragazzo straordinario, è il nostro capitano ed è un attaccante che in quell’anno fece 26 gol. Adesso è tornato al gol con grande prolificità, ha fatto 15 gol, è in una fase molto positiva, è tornato il Belotti che conoscevamo“.

Foto: Torino Twitter