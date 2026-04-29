Cairo: “De Rossi sta facendo bene, ma valutiamo la permanenza di D’Aversa”

29/04/2026 | 18:24:51

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così a margine della presentazione del Giro D’Italia: “De Rossi sta facendo bene, è una persona per bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore. Non ho considerato oggi un’ipotesi De Rossi in quanto oggi abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con Petrachi, per scegliere la soluzione migliore”.

Foto: Instagram Cairo