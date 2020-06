Cairo: “Belotti? Ho già rifiutato offerte importanti, me lo tengo stretto”

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a “Un giorno da pecora”, trasmissione di Radio 1, soffermandosi anche sul futuro di Andrea Belotti, autore del gol decisivo contro l’Udinese: “Non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho già rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito, anzi, ha fatto benissimo”. Parole che confermano quanto vi abbiamo raccontato settimane fa in merito al futuro del Gallo.

Foto: Twitter ufficiale Torino