Cagliari, stop per Folorunsho: distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

23/12/2025 | 18:37:05

Il Cagliari ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Michael Folorunsho.

Questo il comunicato del club:

“A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club”.

Foto: sito Cagliari Calcio