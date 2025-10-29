Cagliari-Sassuolo, le curiosità: i neroverdi non subiscono gol in trasferta dal 24 settembre

Domani 30 ottobre alle 18:30 il match tra Cagliari e Sassuolo.

Ecco alcune curiosità

-Sono 9 i precedenti ufficiali in Sardegna tra le due squadre, tutti in Serie A: 4 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 1 solo successo neroverde.

-Il Cagliari, in casa, è reduce da una doppia sconfitta 0-2 contro Inter e Bologna.

-Il Cagliari è la squadra che finora ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in Serie A (5), al pari dell’Udinese.

-Il Sassuolo non subisce gol in trasferta da ben 229′; l’ultima rete subita è arrivata in Como-Sassuolo 3-0 in Coppa Italia lo scorso 24 settembre.

-Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Fabio Pisacane e Fabio Grosso, i due non si sono mai confrontati neanche da calciatori.

Foto: X Cagliari