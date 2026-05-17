Cagliari salvo, Stulic al 96′: 3-2 Lecce e sempre più uno sulla Cremonese (1-0 a Udine) a 90′ dalla fine

17/05/2026 | 22:47:51

Sassuolo-Lecce regala spettacolo e finisce 2-3. I salentini vanno avanti con Cheddira, poi Laurientè trova il pareggio. Nuovo vantaggio per i pugliesi ancora con Cheddira, ma nella ripresa a dieci dal termine Pinamonti di tacco inchioda il risultato sul 2-2. Al 95′ però il gol di Stulic fa impazzire il Lecce e riporta Di Francesco al quart’ultimo posto. La Cremonese passa a Udine grazie a Vardy, con i friulani che il primo tiro nello specchio lo trovano solo al 91′ con Solet. Il Cagliari si mette in salvo rimontando il Toro, passato in vantaggio con un gran gol di Obrador, Esposito e Mina mettono al sicuro Pisacane. La classifica adesso dice che il Cagliari è matematicamente salvo, il Lecce si presenterà salvo all’ultima giornata e la vittoria della Cremonese a Udine non basta a Giampaolo.

foto x lecce