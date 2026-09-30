Cagliari, Muzzi: “E’ giusto che i tifosi possano sognare. Conosciamo il nostro obiettivo”

30/09/2026 | 23:00:39

Intervistato dai canali ufficiali del Cagliari, Roberto Muzzi si è espresso sull’inizio di stagione della squadra di Pisacane: “Sicuramente fa piacere come sta andando, però bisogna tenere i piedi per terra perché il campionato è lungo. Credo che il Cagliari stia facendo bene, ma il nostro obiettivo sappiamo qual è. È giusto anche che i tifosi sognino un pochino. Sono stato, diciamo tra virgolette, costretto ad andare via. Avevo 28-29 anni e avevo messo in testa di voler restare a Cagliari. Mia moglie voleva stare a Cagliari, i miei figli erano nati qui e stavano bene qui. Quando Cellino mi chiamò pensavo fosse per il rinnovo. Gli dissi a mia moglie: “Vado a rinnovare il contratto così finiamo qui”. Poi ho capito la necessità che aveva il club e questo è un punto sempre dolente, perché a volte i tifosi non capiscono le dinamiche di un piccolo club che non può contare su risorse gigantesche”.

foto sito cagliari