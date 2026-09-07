Cagliari, Maldini: “Voglio mostrare ciò che sono capace di fare. Questa è una stagione più importante di altre”

07/09/2026 | 18:28:48

Daniel Maldini, dopo anni di prestiti in giro per la Serie A, ha scelto la piazza di Cagliari per provare a rilanciarsi definitivamente. A minuti dall’inizio della partita contro il Lecce ha parlato così a DAZN: “Tutte le stagioni sono importanti, ma questa credo lo sia un po’ più delle altre per spingere di più e far vedere di cosa sono capace”.

Su Pisacane: “Mi lascia abbastanza libero con la palla, ma ho compiti precisi senza. È un equilibrio perfetto per quello che sento”.

Foto: Sito Cagliari