Cagliari-Genoa, le curiosità: 22 vittorie sarde su 40 precedenti in casa

21/11/2025 | 11:20:47

Domani alle 15 il match tra Cagliari e Genoa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 40 i precedenti in Sardegna tra le due squadre: 22 vittorie sarde, 10 pareggi e 8 successi genoani.

-Nell’era dei 3 punti a vittoria lo 0-0 in questa sfida si è verificato solo nella stagione 2022/23, in Serie A.

-Il Cagliari è una delle 6 squadre della Serie A che subisce più reti da calciatori subentrati.

-Tra Fabio Pisacane e Daniele De Rossi sarà il primo incontro ufficiale da allenatori.

-Il Genoa è la squadra che subisce più reti nei primi 15’ del secondo tempo.

Foto: X Cagliari