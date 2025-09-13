Cagliari cinico: Mina e Felici a segno, Parma al tappeto

Il Cagliari conquista 3 punti pesanti contro il Parma in ottica salvezza. Caprile protagonista assoluto nel primo tempo su Pellegrino e Cutrone. Alla mezz’ora arriva, però, il vantaggio rossoblù sugli sviluppi di corner: Mina insacca di testa e fa esplodere l’Unipol Domus. Nel secondo tempo il Parma sfiora più volte il pari con Cutrone, Bernabé e Oristanio (una traversa colpita). Il Cagliari resiste e raddoppia con Felici, al termine di un’azione insistita. I rossoblù di Pisacane chiudono così sul 2-0, riuscendo a soffrire e determinare nel momento opportuno.

Foto: Instagram Yerry Mina