Cagliari a un passo dal fischio d’inizio: KO muscolare per Winks, l’inglese non va neanche in panchina contro il Frosinone
07/11/2026 | 14:46:11
Doccia fredda dell’ultimo minuto per il Cagliari di Fabio Pisacane. A pochissimo dal calcio d’inizio della sfida contro il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini, i rossoblù perdono uno dei pezzi pregiati dello scacchiere tattico di centrocampo: Harry Winks. Il regista inglese, regolarmente inserito nella lista dei convocati e designato come titolare per guidare la mediana sarda, ha dovuto dare forfait a causa di un problema muscolare alla schiena.
foto: x Cagliari