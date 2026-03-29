CAF, lo storico Segretario generale Mosengo-Omba si dimette: “Dissipati sospetti gravati su di me”

29/03/2026 | 18:10:52

Véron Mosengo-Omba, storico Segretario Generale della CAF da oltre trent’anni, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alle polemiche dopo la finale di Coppa D’Africa tra Marocco e Senegal: “Dopo oltre 30 anni di una carriera professionale internazionale al servizio di un calcio ideale, capace di unire, educare e creare opportunità portatrici di speranza, ho preso la decisione di lasciare le mie funzioni di Segretario Generale della CAF per dedicarmi a progetti più personali. Ora che ho potuto dissipare i sospetti che alcuni si sono dati molto da fare per far gravare su di me, posso ritirarmi serenamente e senza costrizioni, lasciando una CAF prospera come non mai”.

Foto: sito CAF