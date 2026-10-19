Cacciamani: “L’interesse della Roma? Sono situazioni nuove, ma per me c’è solo il Torino”

19/10/2026 | 23:50:23

Le parole di Cacciamani a Sky dopo la vittoria sul Parma: “Cerco di lavorare quotidianamente per fare il salto di qualità. Il passaggio dalla Serie B alla Serie A è importante, provo a lavorare sotto tutti i punti di vista, mettere dentro più tipologie di giocate, il mister e lo staff mi aiutano. L’interesse della Roma? Era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere, sono cose nuove che devo imparare a gestire. La mia idea e la mia volontà è sempre quella di rimanere al Torino, sono affezionato ai granata, sono cresciuto qua, c’è solo il Torino per me”.

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