Butragueno: “Rispettiamo il Bayern, ma noi siamo il Real. Arbeloa? Il futuro è questa partita”

15/04/2026 | 20:34:34

Emilio Butragueño, icona del Real Madrid e oggi direttore delle relazioni istituzionali dei blancos, ha parlato a Prime Video prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League in casa del Bayern Monaco: “Siamo coscienti della difficoltà della sfida, ma siamo pronti e ci crediamo. Non cambia lo stadio o l’avversario: abbiamo grande rispetto per un grande club come il Bayern Monaco, però siamo il Real Madrid e puntiamo alle semifinali. Ripeto: sappiamo chi affrontiamo, ma faremo tutto il possibile”.

Oggi c’è Arbeloa, si parla molto del futuro. Che caratteristiche deve avere l’allenatore ideale? “Il futuro è oggi… Manca poco, abbiamo una sfida enorme e la affrontiamo con grande speranza. Abbiamo piena fiducia nei giocatori, dovremo difendere molto bene e se sapremo superare la prima pressione potremo avere delle opportunità. Tutta la nostra energia è su questa partita”.

Foto: sito Real Madrid