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Butez: “Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Insieme possiamo portare il Como sempre più in alto”

11/06/2026 | 16:23:26

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Il portiere del Como Jean Butez, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del suo rinnovo di contratto fino al 2030. Queste le sue parole:
“Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l’inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto”.
Foto: X Como